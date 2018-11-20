Два киевских прихода передали в «ОХМАТДЕТ» оборудование для выхаживания недоношенных детей

Дорогостоящее медоборудование для отделения интенсивного выхаживания глубоко недоношенных детей больницы «ОХМАТДЕТ» передали священники Киевской епархии УПЦ.

Необходимая сумма – 136 тысяч гривен – была собрана на протяжении двух месяцев в рамках акции «Мати життя: від Богородиці передчасно народженим немовлятам», написал на своей странице в Facebook настоятель столичного храма в честь иконы Божией Матери «Иерусалимская» протоиерей Димитрий Гарчук, сообщает «Фома в Украине».

Акция прошла на двух приходах – в честь Иерусалимской иконы и в честь Всех святых (на Лесном кладбище). Также все желающие могли перечислить средства на специальный счет. Продлилась она с 3 сентября до 17 ноября, Международного дня недоношенных детей.

На собранные средства были куплены датчики для аппарата церебральной параинфракрасной спектроскопии (NIRS), необходимого для мониторинга дыхательной и сердечно-сосудистой функций критически больных недоношенных младенцев.

По словам специалистов, датчики помогут спасать жизни новорожденных на протяжении года.