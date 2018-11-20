Предстоятелю Русской Православной Церкви Патриарху Кириллу сегодня исполнилось 72 года.

День рождения Патриарх отмечает богослужением, сообщает российское информагентство.

"Патриарх встретит свой день рождения совершением Божественной литургии в домовом храме своей резиденции в Переделкино, а затем будет работать с документами. Никаких специальных мероприятий и событий у него на этот день не запланировано в связи с тем, что дальше предстоит довольно плотный график", - сказал пресс-секретарь Патриарха священник Александр Волков.

Он объяснил, какие праздники публично отмечает Патриарх.

"Обычно датами, которые публично и официально отмечаются, являются для монаха и для архиерея день его тезоименитства (24 мая - память святых Кирилла и Мефодия, просветителей славян) и день интронизации (вступление на патриарший престол 1 февраля). Что касается дня рождения, то это всегда частная дата", - отметил отец Александр.

*Патриарх Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника. В старших классах совмещал учебу с работой техника-картографа в Ленинградской комплексной геологической экспедиции Северо-Западного геологического управления.

В 1969 году он был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл. С отличием закончил Ленинградскую духовную академию, в 1989 году назначен председателем Отдела внешних церковных связей, в сан митрополита возведен в 1991 году.

На экстренном заседании Священного Синода РПЦ 6 декабря 2008 года в связи с кончиной 5 декабря Патриарха Алексия II митрополит Кирилл избран местоблюстителем патриаршего престола. Поместный Собор РПЦ 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла 16-м Патриархом.