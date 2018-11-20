Патриарху Кириллу сегодня исполнилось 72 года
Предстоятелю Русской Православной Церкви Патриарху Кириллу сегодня исполнилось 72 года.
День рождения Патриарх отмечает богослужением, сообщает российское информагентство.
"Патриарх встретит свой день рождения совершением Божественной литургии в домовом храме своей резиденции в Переделкино, а затем будет работать с документами. Никаких специальных мероприятий и событий у него на этот день не запланировано в связи с тем, что дальше предстоит довольно плотный график", - сказал пресс-секретарь Патриарха священник Александр Волков.
Он объяснил, какие праздники публично отмечает Патриарх.
"Обычно датами, которые публично и официально отмечаются, являются для монаха и для архиерея день его тезоименитства (24 мая - память святых Кирилла и Мефодия, просветителей славян) и день интронизации (вступление на патриарший престол 1 февраля). Что касается дня рождения, то это всегда частная дата", - отметил отец Александр.
*Патриарх Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника. В старших классах совмещал учебу с работой техника-картографа в Ленинградской комплексной геологической экспедиции Северо-Западного геологического управления.
В 1969 году он был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл. С отличием закончил Ленинградскую духовную академию, в 1989 году назначен председателем Отдела внешних церковных связей, в сан митрополита возведен в 1991 году.
На экстренном заседании Священного Синода РПЦ 6 декабря 2008 года в связи с кончиной 5 декабря Патриарха Алексия II митрополит Кирилл избран местоблюстителем патриаршего престола. Поместный Собор РПЦ 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла 16-м Патриархом.