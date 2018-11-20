В Запорожской епархии УПЦ молились о жертвах ДТП

В Запорожской епархии УПЦ 18 ноября были совершены молебны о здравии участников дорожного движении и заупокойные Богослужения о погибших жертвах ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

После Богослужения в храме во имя Казанской иконы Божией Матери благочинный Веселовского округа протоиерей Александр Мурашко обращаясь к прихожанам, заметил, что правила безопасности дорожного движения написаны здоровьем и жизнью людей. Он сказал, что все участники дорожного движения должны проявлять христианское терпение, и уважение друг к другу.