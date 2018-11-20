Открыта регистрация на вебинары по церковной социальной работе для православных

Синодальный отдел по благотворительности РПЦ совместно с кафедрой социальной работы Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета открывает бесплатный курс дистанционного обучения церковному социальному служению «Организация и управление социальными проектами в некоммерческих организациях».

Дистанционное обучение будет проходить с 6 декабря 2018 по апрель 2019. Курс рассчитан на помощников настоятелей и благочинных по социальной работе, сообщает сайт diaconia.ru.

Председатель Синодального отдела по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон проведет первое занятие в рамках курса и ответит на вопросы слушателей 6 декабря 2018 года в 12:00 по московскому времени.

Участники обучения получат необходимый минимум профессиональных знаний, научатся выделять целевые группы нуждающихся и анализировать их нужды, привлекать добровольцев, а также приобретут базовые знания по работе с просителями.

Кроме того, акцент в обучении будет сделан на прохождении каждым обучающимся отдельных углубленных курсов по организации социальной работы по выбранным направлениям в зависимости от нужд прихода. Среди таких направлений – помощь многодетным, малообеспеченным и неполным семьям, профилактика абортов и защита материнства, помощь беременным и молодым мамам в трудной жизненной ситуации, помощь инвалидам, работа с детьми-сиротами, оставшихся без попечения родителей, и содействие в их семейном устройстве, помощь зависимым людям и их семьям, социализация бездомных, патронажный уход.