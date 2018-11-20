На Черниговщине митрополит УПЦ благословил новобранцев на воинское служение

На Черниговщине митрополит Амвросий 17 ноября принял участие в торжествах, посвященных принятию военной присяги в 8-м Черниговском учебном центре ГССТУ.

Об этом сообщается на сайте Черниговской епархии УПЦ.

С напутственным словом перед новобранцами выступили: первый заместитель Главы Администрации Госспецтрансслужбы генерал-майор Сергей Затолокин, начальник 8-го учебного центра полковник Андрей Лагутин, а также почетные гости.

Митрополит Амвросий совершил молебен перед началом доброго дела. Богослужебные песнопения исполнила хоровая группа храма Архистратига Михаила под управлением регента Анны Яремы.

По окончании молебна Его Высокопреосвященство поздравил молодых воинов и пожелал всем быть верными защитниками нашего народа: «Принятие присяги – это ответственность не только перед государством, но и перед Богом».

После окончания молебна митрополит Амвросий благословил всех и окропил святой водой.