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На Черниговщине митрополит УПЦ благословил новобранцев на воинское служение

02:08, 20 ноября 2018
Православие
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Митрополит УПЦ благословил новобранцев на воинское служение / orthodox.com.ua

На Черниговщине митрополит Амвросий 17 ноября принял участие в торжествах, посвященных принятию военной присяги в 8-м Черниговском учебном центре ГССТУ.

Об этом сообщается на сайте Черниговской епархии УПЦ.

/ orthodox.com.ua

С напутственным словом перед новобранцами выступили: первый заместитель Главы Администрации Госспецтрансслужбы генерал-майор Сергей Затолокин, начальник 8-го учебного центра полковник Андрей Лагутин, а также почетные гости.

Митрополит Амвросий совершил молебен перед началом доброго дела. Богослужебные песнопения исполнила хоровая группа храма Архистратига Михаила под управлением регента Анны Яремы. 

/ orthodox.com.ua

По окончании молебна Его Высокопреосвященство поздравил молодых воинов и пожелал всем быть верными защитниками нашего народа: «Принятие присяги – это ответственность не только перед государством, но и перед Богом».

После окончания молебна митрополит Амвросий благословил всех и окропил святой водой.

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