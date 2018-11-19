В Киеве проведут конференцию, посвященную проблемам православной семьи в Украине
По благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви, Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, 22-23 ноября состоится VI Всеукраинская конференция руководителей епархиальных отделов УПЦ по делам семьи.
Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт family.church.ua.
Форум состоится на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Начало работы конференции в 10.00 в корпусе №45.
Цель организаторов мероприятия - проведение анализа проблем и вызовов, стоящих перед институтом семьи сегодня.
Главная задача конференции – обмен опытом и активный диалог между духовенством, учеными, представителями религиозных и общественных организаций, занимающихся вопросами семьи в Украине.