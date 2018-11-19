В Берлине представители различных религий договаривались о диалоге и сотрудничестве

В Берлине 19 ноября состоялась международная конференция, посвященная межрелигиозному диалогу.

Глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор принял участие в международной конференции «От межрелигиозного и межцивилизационного диалога к сотрудничеству», которая прошла в Берлине (Германия). Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

С приветственными словами к участникам конференции обратились председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, член Бундестага и уполномоченный по вопросам религиозных свобод Правительства ФРГ Маркус Грубель, Посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов.

На конференции выступили Предстоятель Александрийской Православной Церкви Блаженнейший Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II, митрополит Зугдидский и Цаишский Герасим (Грузинская Православная Церковь), архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр, епископ Бобруйский и Быховский Серафим (Белорусская Православная Церковь), заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата архимандрит Филарет (Булеков), известные религиозные, государственные и общественные деятели из стран Европы, Азии, Африки и США.

Епископ Виктор огласил приветственный адрес Предстоятеля Украинской Православной Церкви организаторам и участникам конференции.

В частности, в своем слове Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий отметил: «Необходимость развития религиозного и межцивилизационного диалога и сотрудничества в современном мире постоянно возрастает. Мир, в котором мы живем, становится все более глобальным пространством, в котором взаимодействуют расы, религии и культуры. События, происходящие в одних странах, влияют на жизнь других стран, а иногда и целых континентов. Будучи разными по происхождению, культуре и религии, в нынешних условиях мы становимся все более связанными между собой. В этих новых условиях мы – представители религий, должны стремиться выстраивать нашу жизнь в диалоге и сотрудничестве».

Закончилась международная конференция принятием итоговых документов.

Организаторами мероприятия выступили немецко-азербайджанский Форум, Бакинский международный центр межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества и Берлинская академия культурной дипломатии.