Исаакиевский собор выбран православным символом Петербурга

Исаакиевский собор выбран православным символом Санкт-Петербурга по итогам онлайн-голосования в рамках проекта «Храм78».

Об этом сообщает "Благовест-инфо" со ссылкой на сайт проекта.

Каждый желающий мог отдать свой голос за один из 12 храмов-финалистов.

Сообщается, что за Исаакиевский собор было отдано 1486 голосов. Всего за храмы-финалисты было отдано 7693 голоса. В голосовании приняли участие жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Краснодарского края, Нижегородской области, Самары, Ростова, Карелия, Красноярского края и других регионов России.

Исаакиевский собор был построен в 1818-1858 годах по проекту архитектора Огюста Монферрана. Его высота превышает 100 метров, а внутренняя площадь — более 4 тысяч квадратных метров.