Иерусалимский Патриарх Феофил встретился с украинскими паломниками

В ноябре 2018 года Паломнический Центр Украинской Православной Церкви организовал очередную поездку на Святую Землю.

Информационно-просветительский отдел УПЦ публикует видеосюжет, который был снят специально для программы «Мир Православия» ТРК «Глас».

В этот раз в одной группе объединились верующие из Украины и Беларуси. Молитва у Гроба Господня, официальный прием у Иерусалимского Патриарха, общение с начальником Русской Духовной Миссии в Иерусалиме — все это и не только на протяжении 7 дней на Святой Земле.

«Я рад, что у вас есть возможность побывать на Святой Земле. Это — большое благословение для каждого верующего сердца, — обратился к православным паломникам Иерусалимский Патриарх Феофил III. — Здесь произошли главные события Священной Истории. Эта земля обагрена кровью Спасителя, во Гробе было положено Его пречистое Тело и тут произошло главное событие человеческой истории – Воскресение Христово. Благодатное влияние Святой Земли ощущают на себе даже те, кто никогда не читал Библии. Они испытывают на себе животворящую силу этих мест. Эта земля является живым свидетелем и участником священных событий и рассказывает о них по-своему – без слов, лишь касаясь благодатью к сердцу человека».

В заключение общения с паломниками Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви благословил каждого.