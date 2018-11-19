Предстоятелю Кипрской Православной Церкви вернули украденную мозаику святого апостола Марка

Предстоятелю Кипрской Православной Церкви Архиепископу Хризостому 19 ноября была передана отреставрированная мозаика из церкви Девы Марии Канакарии с изображением святого апостола Марка.

Об этом сообщает «Седмица» со ссылкой на греческое информационноеагентство «Ромфея».

Мозаику в Кипрскую Архиепископию доставили директор департамента древностей Министерства транспорта Кипра Марина Иеронимиди и юрисконсульт Кипрской Архиепископии Леонидас Георгиу, которые входили в состав делегации Кипра, посетившей для получения мозаики Гаагу.

Мозаика была передана кипрской делегации в Гааге голландским детективом, занимающимся обнаружением украденных произведений искусства. Но успех в идентификации и репатриации бесценного религиозного сокровища, как отметили участники миссии, стал возможен во многом благодаря тесному сотрудничеству между Кипрской Церковью и государством.

Медальон с мозаичным изображением святого апостола Марка происходит из церкви Панагии Канакария в провинции Фамагуста на оккупированной турками части Кипра. Расходы по репатриации мозаики из Нидерландов на Кипр приняла на себя Архиепископия Кипра.