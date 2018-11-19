На Закарпатье в честь иконы «Скоропослушница» готовятся пройти ночным крестным ходом 30 км

На Закарпатье состоится ежегодный многолюдный крестный ход верующих в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница».

В ночь с 21 на 22 ноября по благословению митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора, будет совершен крестный ход из Ужгорода в Свято-Успенский женский монастырь села Домбоки, где находится копия чудотворной иконы Божией Матери «Скоропослушница», сообщает пресс-служба Мукачевской епархии УПЦ.

Сбор участников – 21 ноября в 19.30, в кафедральном Свято-Крестовоздвиженском соборе Ужгорода, где священнослужители отслужат молебен о благословенном начале крестного хода. После этого в 20.00 начнется крестный ход, который продлится вплоть до утра.

Верующие по 11-12 часов пешего молитвенного шествия, преодолеют расстояние более 30 км.

Подготовка к крестному ходу должна предусматривать молитву и покаяние. Кроме того, во время ночного движения следует строго придерживаться правил личной безопасности.

Также, непосредственно в день праздника, утром 22 ноября, состоится еще один крестный ход до Свято-Успенского женского монастыря из Мукачево.

Апогеем празднования дня чествования иконы Божией Матери «Скоропослушница» станет архиерейское богослужение в упомянутой обители, которое совершит митрополит Феодор. Начало в 9.45.