Предстоятель Грузинской Церкви надеется, что патриархи сумеют договориться по украинскому вопросу

Католикос-патриарх Грузии Илия надеется, что главы Русской Православной Церкви и Константинопольского патриархата сумеют договориться по «украинскому вопросу».

Об этом сообщает «Благовест-Инфо».

«Как вы знаете, осложнены отношения между Константинополем и Русской церковью, но я надеюсь, что их патриархи сумеют найти общий язык, и эта печаль превратится в радость», - сказал Илия Второй в воскресной проповеди в кафедральном соборе Пресвятой Троицы в Тбилиси.

Патриархия Грузии до сих пор не озвучила свою позицию по ситуации вокруг вопроса предоставления Украине автокефалии.