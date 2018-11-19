Предстоятель Грузинской Церкви надеется, что патриархи сумеют договориться по украинскому вопросу
14:55, 19 ноября 2018Православие
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Католикос-патриарх Грузии Илия / newsgeorgia.ge
Католикос-патриарх Грузии Илия надеется, что главы Русской Православной Церкви и Константинопольского патриархата сумеют договориться по «украинскому вопросу».
Об этом сообщает «Благовест-Инфо».
«Как вы знаете, осложнены отношения между Константинополем и Русской церковью, но я надеюсь, что их патриархи сумеют найти общий язык, и эта печаль превратится в радость», - сказал Илия Второй в воскресной проповеди в кафедральном соборе Пресвятой Троицы в Тбилиси.
Патриархия Грузии до сих пор не озвучила свою позицию по ситуации вокруг вопроса предоставления Украине автокефалии.
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