На Херсонщине впервые состоялись торжества в честь иконы Богородицы "Отчаянных единая Надежда"

Митрополит Херсонский и Таврический Иоанн 18 ноября посетил Димитриевский приход пгт Аскания Нова по случаю первого празднования в честь иконы Божией Матери "Отчаянных единая Надежда".

Празднование этой иконе, 18 ноября, (с внесением в Церковный календарь УПЦ) установлено решением Священного Синода Украинской Православной Церкви от 25 сентября, сообщает пресс-служба Херсонской епархии.

На праздник в Аскания Нова прибыло множество паломников.

Владыка Иоанн совершил Божественную литургию. Под пение тропаря из алтаря был изнесен чудотворный образ Пресвятой Богородицы "Отчаянных единая Надежда", пред которым была прочитана молитва Божией Матери.

Митрополит Иоанн сердечно поздравил всех с праздником и пожелал благодатного заступничества Божией Матери, твердой веры и стойкости в испытаниях.

В завершение праздника отец настоятель подарил митрополиту Иоанну список прославляемой иконы, которую владыка в день престольного праздника в честь Архистратига Божия Михаила, 21 ноября, преподнесет в дар Свято-Духовскому кафедральному собору.