Украинцам навязали суету вокруг Томоса, заставляя думать, что это и есть единственная задача земной жизни - Митрополит Антоний (интервью)

Украинский церковный вопрос сегодня приковывает внимание всего православного мира. События развиваются стремительно и многим людям не просто в них разобраться.

Центр информации Украинской Православной Церкви подготовил текстовую версию интервью управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Антония (Паканича), видеоверсия которого записана телеканалом НТН.

В нем владыка Антоний рассказал об оценке действий Константинопольского патриархата на недавно состоявшемся Соборе епископов, а также о действительной во всем православном мире процедуре принятия решения об автокефалии. Также управляющий делами УПЦ обратил внимание на угрозы, которые возникли перед Вселенским православием, и на решения Собора – обязательные к исполнению епископами и мирянами. Вместе с тем он напомнил об ориентире, с которым каждому православному стоит сверять свой путь.

На днях в Украинской Православной Церкви произошло масштабное событие – Собор епископов. Что означают решения этого Собора для епископата и простых верующих?

На Соборе епископов Украинской Православной Церкви было принято решение о том, что после антиканонических действий Константинопольского патриархата, евхаристическое общение между Константинополем и Украинской Православной Церковью приостанавливается. Это действительно крайняя мера, которая свидетельствует о том, что Константинополь своим вмешательством и легализацией раскола, сам стал на путь раскола.

Еще раз подчеркну - это очень сложный и крайний шаг. Наши епископы с прискорбием приняли такое решение. Оно означает, что никто из нашего духовенства - как епископов, так и священников, не имеет возможности сейчас сослужить с иерархами Константинопольской Церкви. Это также означает, что наши верные чада не могут причащаться в тех храмах, где служит духовенство Константинопольского патриархата.

Разрыв евхаристического общения – это не просто итог антиканонических решений и действий, но, прежде всего, призыв к тому, чтобы Константинополь одумался. Ведь дальнейшие шаги в этом направлении могут стать причиной глобального кризиса в православном мире.

Как известно, Архиерейские Соборы Сербской и Польской Православных Церквей категорически отвергли легализацию раскола в Украине и отметили, что действия Фанара могут привести к расколу Вселенского православия.

В чем именно действия Фанара провоцируют угрозу для Вселенского православия?

Почти в каждой Поместной Церкви есть свои расколы. Действия Фанара приводят к дискредитации самого канонического права. Сейчас любой священник или епископ может нарушить церковные правила, видя перед собой реальный пример того, что он может обратиться в какой-то другой патриархат, и этот патриархат легализирует его незаконные антиканонические действия. Поэтому подобные действия – это не только угроза для Церквей, где уже есть расколы, это почва для создания новых расколов.

Как мы понимаем, Константинопольский патриархат в отношении Украины действует не по правилам. Расскажите о принятой в православном мире процедуре принятия решения об автокефалии.

Нужно исходить из того, что в Православной Церкви нет принципа папизма, когда один из Предстоятелей, пусть даже и «первый среди равных», может решать всё за все Поместные Православные Церкви. Православная экклезиология зиждется на принципе соборности. В каждой Поместной Церкви все вопросы решаются на Соборах архиерейских и поместных. А проблемы глобального характера, касающиеся всех Поместных Православных Церквей, должны рассматриваться на Всеправославных Соборах или совещаниях всех глав Поместных Церквей.

Что касается предоставления автокефалии, то, хотя документ и не принят, но консенсус по данному вопросу есть.

Фундаментом автокефалии, должно быть единогласное мнение самой Церкви, которая претендует на этот статус. Потом это решение должно быть утверждено Кириархальной Церковью, то есть, той Церковью, в состав которой она входит. После этого Кириархальная Церковь сообщает свое решение Константинопольскому Патриарху, который, в свою очередь, сообщает об этом всем Поместным Православным Церквам. И только когда будет единогласное положительное мнение по этому вопросу всех Церквей, принимается решение о даровании автокефалии. Томос об автокефалии подписывают все главы Поместных Православных Церквей. Кстати, последний пункт и стал камнем преткновения.

Фанар же претендует на то, чтобы на этом документе была подпись только одного Патриарха - Константинопольского.

Собор епископов Украинской Православной Церкви не признал решений Константинопольского патриархата о вторжении на каноническую территорию УПЦ, также не признал снятие анафем с глав и представителей УПЦ КП и УАПЦ. Это означает, что, не смотря большой информационный шум от этого, для верующих УПЦ ничего, по сути, не изменилось?

Собор епископов констатировал, что решения Фанара базируются на спекулятивной трактовке истории и предвзятом толковании церковных канонов. И поэтому эти решения не имеют канонической силы.

Верующие должны быть спокойны. Мы являемся Поместной Церковью для всего украинского народа – у нас есть своя история. История очень сложная, состоящая как из периодов расцвета, так и с периодов упадка. Но самое главное, что у нас есть великие святые, люди, которые воплощали своей жизнью идеалы Христа.

На что посоветуете ориентироваться простым людям? Ведь основное внимание украинцев сейчас приковано к событиям вокруг Церквей и возможной автокефалии.

Церковь необходима для того, чтобы живя здесь, на земле, надеяться на жизнь вечную. Но чтобы надеяться, надо жить по-христиански.

Стоит отметить, что те, кто замыслил «томосование» в Украине, всей этой суетой, клеветой и ложью, которые навязываются украинскому обществу, дискредитируют саму Церковь Христову.

Сознание людей уводится от того, чем человек должен жить в Церкви. А Церковь существует только для того, чтобы человек остался человеком – образом и подобием Божиим. Церковь существует для того, чтобы напоминать о том, что мы – граждане Неба, но пока – с земной пропиской. Очень важно помнить, что наша задача – задача с вечной бессмертной перспективой. Мы не замыкаемся здесь.

Да, мы граждане своего Отечества, патриоты своей Отчизны, причём не популисты-патриоты, а патриоты, которые реально трудятся на своей земле. Мы создаём храмы, украшающие нашу землю. Мы трудимся для того, чтобы семьи жили в достатке, для того чтобы наша земля расцветала. Украина Богом одарена прекрасной землёй, прекрасными людьми. В то же время, мы должны помнить о бессмертной душе. Христианин понимает, что, создавая подлинную земную красоту, он должен создавать ещё и внутреннюю красоту, красоту своей души, чтобы быть способным жить в вечности.

К сожалению, вся эта суета вокруг Томоса, заставляет людей думать о том, что это и есть задача земной жизни, и если Томоса не будет, то и сама Церковь перестанет существовать. Но ведь Церковь – это Тело Христово, а потому никто из людей не может стать Ее главой, не может управлять Ею. Церковь управляется Самим Христом. А мы можем только прислушиваться к голосу Божиему, жить так, чтобы Дух Божий нами руководил. Для этого необходимо воцерковление человека, который молится, кается. Если не ежедневно, то, как минимум, один раз в неделю, в воскресенье, бывает в храме для того, чтобы причаститься Святых бессмертных Таин Христовых. Вот это жизнь христианская!

Верующий человек должен помнить, что Церковь охраняют священные каноны. Задача православного христианина – не уйти в сторону. Потому что если подвергнуть сомнениям и дискредитации саму церковную канонику, на чём реально базируется жизнь Церкви, то можно вообще уйти из Церкви. А отпадение от Церкви – это самое страшное, что может быть в человеческой жизни.

Верным чадам Украинской Православной Церкви нужно быть спокойными и ориентироваться на Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, которому Пастыреначальник Христос вручил капитанский штурвал нашей земной Церкви. Он человек глубокой веры, преданный Богу, церковным традициям, искренний монах. С его уст никогда не прозвучит призыва к какой-то агрессии, каких-то нападок, а звучит голос Святого Евангелия.

Быть верными Христу, молиться, каяться, быть патриотами своего Отечества – это то, к чему призывает Украинская Православная Церковь. Любые претензии к нам каких-то чужеродных лже-хозяинов мы отвергаем. У нас есть всё для того, чтобы жить в Церкви Христовой. Конечно, есть свои сложности, но сложности всегда преодолимы, если человек живёт с Богом.

Возвращаясь к месту нашей земной прописки… Есть информация о том что в день проведения Собора епископов УПЦ, куда Президент не приехал, его встреча с некоторыми архиереями УПЦ все же состоялась, но в Украинском доме. Что об этом известно и на что это влияет?

Мне известно ровно то, что известно всем – из средств массовой информации. Само событие ничего не меняет. Потому что нашей Церковью было принято соборное решение, которое обязательно для исполнения всеми верными Украинской Православной Церкви. Это касается и епископата, и духовенства, и мирян. В этом решении сказано конкретно, что принимать участие в так называемом «объединительном Соборе» никто из нас не может.

А если это право будет нарушено некоторыми епископами?

Всё, что идёт вразрез с каноническими правилами и теми решениями, которые приняты Украинской Православной Церковью, будет оценено как каноническое нарушение, за которым последует соответствующее дисциплинарное взыскание. Это не наказание – «мечом рубим», а констатация того, что определенный священнослужитель нарушил архиерейскую клятву и вышел из канонической Церкви, которая его родила как епископа.

То есть, вплоть до запрета в служении?

Решение примет Священный Синод в соответствии с церковными каноническими правилами.

Центр информации УПЦ по материалам интервью для телеканала НТН.