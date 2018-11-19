Почему Лядовский скальный монастырь называют украинским Афоном

Украинская Петра или украинский Афон – так называют Лядовский скальный мужской монастырь, вытесанный в меловой скале в Винницкой области. По размаху он, конечно, уступает иорданскому или греческому чуду, однако здесь тоже есть чему удивится.

Монастырь возвышается на Днестровских кручах на границе Украины с Молдовой. Его также называют одним из семи чудес Винницкой области. По легенде, он древнее Киево-Печерской лавры. Основал ее в 1013 году монах из Афона Антоний.

Монастырь не строили, а вытесывали в меловой горе. В настоящее время в нем все осталось так, как было в древности, в том числе и келья основателя. Из ее окна открывается вид на Днестр и молдавские равнины. Рядом с окном аскетическое каменном ложе.

"Святой преподобный Антоний прожил 101 год. Интересно, что мощи его не открыты по сегодняшний день. Делали две попытки отрыть мощи. При первой попытке из кельи выходил огонь, при второй – вода", – рассказал монах Лядовского скального монастыря Никон.

Храм и келья единственное, что уцелело после борьбы советской власти с религией. На территории монастыря было еще две церкви и колокольня, их сравняли с землей 80 лет назад.

Сейчас монастырь восстанавливают, открыли келейный корпус, где живут монахи, и новый храм. Как и на Афоне, здесь живут без электричества – со свечами.

"Сегодня"