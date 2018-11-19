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В Кировоградской области освятили храм в честь Благовещения Богородицы

12:23, 19 ноября 2018
Православие
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Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы / orthodox-kr.org.ua

Совершил освящение и первую Божественную литургию митрополит Иоасаф, сообщает пресс-служба Кировоградской епархии УПЦ.

После окончания богослужения митрополит Иоасаф рассказал о значении храма Божия в жизни человека, а также выразил благодарность всем, кто приобщился к благому делу возведения святыни.

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По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия владыка Иоасаф удостоил высоких церковных наград главных меценатов храма.

На память о важном событии в духовной жизни села Клинцы и в знак благословения владыка вручил каждому иконки Пресвятой Богородицы.

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