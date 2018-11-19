В Житомире сторонники Томоса агитировали перед кафедральным собором УПЦ
10:45, 19 ноября 2018Православие
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В Житомире сторонники Томоса агитировали перед кафедральным собором УПЦ / zhytomyr-eparchy.com.ua
В Житомире возле Спасо-Преображенского кафедрального собора УПЦ 18 ноября сторонники автокефалии провели акцию с плакатами с призывами о поддержке Томоса.
В это время в соборе на молитву собрались верующие, сообщает пресс-служба Житомирской епархии УПЦ.
Богослужение возглавил митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим. После молебна владыка заверил всех в своей принадлежности к Украинской Православной Церкви, а духовенство и мирян благословил поститься по понедельникам.
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