Митрополит Онуфрий рассказал, почему добро нужно делать тайно

«Господь — источник всех благ. Мы — лишь орудие в Божьих руках, мы являемся той ложкой, которой Господь кормит нищего, тем посохом, которым Господь помогает человеку преодолеть расстояние».

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий отметил об этом во время проповеди в Киево-Печерской Лавре, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Многие, слыша Священную историю о чуде воскрешения дочери Иаира (Лк. 8: 40-56), вопрошают, почему Иисус Христос далеко не всем позволил стать свидетелем чуда. Предстоятель пояснил, что «Господь сделал так, потому что, во-первых, чудо не увеличивает веру человека, вера увеличивается через жизнь по Евангельским заповедям; а во-вторых, дабы нас научить, чтобы мы делали добро тайно».

Почему же Господь учит нас делать добро именно тайно, почему мы должны об этом молчать?

«Господь является источником всякого блага. Не я, не вы, а Господь. И Он дает нам все, как Он считает полезным и нужным, и часто через других людей», — ответил на вопрос Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Однако, как добавил Владыка, если человек сделает добро и будет об этом рассказывать, то заслонит собой Бога для другого человека и таким образом не даст ему возможности поблагодарить Богу за полученные блага. Кроме того, добро, сделанное напоказ, тешит гордыню. «Гордыня, — добавил Архипастырь, — ведет человека к деградации, к погибели».

Именно поэтому, по словам Архипастыря, важно, чтобы мы не приписывали себе добрые дела и помнили, что мы лишь орудие в Божьих руках, и чтобы облагодетельствованный увидел, что добро для него через благотворителя делает Бог.

«Художник пишет картину с помощью кисти, а хирург оперирует больного с помощью скальпеля. Но не кисть, не скальпель написали картину или прооперировали человека. Бог является и художником, и врачом, а мы — только орудие в руках Божьих… Мы являемся той ложкой, которой Господь кормит нищего, тем посохом, которым Господь помогает человеку преодолеть расстояние. И блажен человек, который знает это и благодарит за все Бога», — резюмировал Митрополит Онуфрий.