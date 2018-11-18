Митрополит Онуфрий рассказал, почему крест бедности и невзгод направляет человека к Богу

Крест бедности и невзгод направляет человека к Богу.

Об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий во время воскресной проповеди в Киево-Печерской Лавре, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Предстоятель пояснил Евангельскую историю о чуде исцеления Спасителем кровоточивой женщины и воскрешении дочери Иаира (Лк. 8: 40-56) и подчеркнул, что каждый человек, как и начальник синагоги Иаир, несет на земле свой духовный крест. «Крест дается человеку для духовного совершенствования», — добавил Владыка.

Крест Иаира, как напомнил Архипастырь, — тяжелая болезнь его любимой дочери, и именно болезнь приблизила его к Богу. По словам Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, духовные кресты, которые несут люди, преимущественно состоят из скорбей и болезней, бедности и неприятностей, а только иногда — это кресты богатства и здоровья.

«Когда люди слышат эти слова, то думают: «Вот бы хорошо мне крест здоровья и богатства, я был бы счастлив!». На самом деле, кресты болезни и скорби имеют свойство подталкивать человека к Богу. А крест богатства и здоровья, благополучия имеет свойство отталкивать человека от Бога. Бедность толкает человека к Богу, богатство от Бога», — отметил Блаженнейший владыка.

Именно поэтому, человек, который несет крест богатства и здоровья, должен еще сильнее молиться и смиряться перед Богом. «Тогда этот крест принесет спасительный плод духовного совершенства. Иначе этот крест сломает человека и не принесет никакой пользы. Из тех, кто несет крест богатства и здоровья, очень не многие справляются с этим», — пояснил Его Блаженство.

Потому, как добавил Предстоятель, мы должны быть благодарными Богу за свой крест и не завидовать друг другу.