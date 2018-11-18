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На Франковщине пройдут торжества в Свято-Михайловском Угорницком монастыре

15:17, 18 ноября 2018
Православие
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Свято-Михайловский Угорницкий монастырь / ivano-frankivsk.church.ua

В день памяти Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, 21 ноября, Свято-Михайловский Угорницкий монастырь УПЦ в селе Бабянка Коломыйского района Ивано-Франковской области отметит престольный праздник.

Праздничное соборное богослужение возглавит Преосвященнейший Серафим, епископ Ивано-Франковский и Коломыйский, священноархимандрит этой обители, сообщает "Православное Прикарпаття".

Разделить духовную радость праздника также прибудут священнослужители и паломники из епархии.

В Свято-Михайловском Угорницкий монастыре находятся частички мощей святых преподобных Иова и Амфилохия Почаевского, переданы в дар братией Свято-Успенской Почаевской лавры, преподобного Алексия Карпаторусского, Сергия Радонежского и мучеников палестинских и другие святыни.

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