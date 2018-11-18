На литургии в Лавре зачитали Постановление Собора епископов Украинской Православной Церкви

В Воскресенье, 18 ноября, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в храме в честь преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился к пастве со словом проповеди. Блаженнейший Владыка объяснил верным особенности и духовное значение чуда исцеления Господом дочери Иаира, рассказал о несении своего креста ради самосовершенствования и необходимости творить добро не напоказ.

За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил две хиротонии: иерескую – над диаконом Ярославом Мудраком, клириком храма в честь Успения Богородицы в пгт. Коцюбинское, и диаконскую – над Андреем Зеленюком, студентом II курса магистратуры Киевской духовной академии.

После молитвы Господней было зачитано Постановление Собора епископов Украинской Православной Церкви, который состоялся 13 ноября.

В конце богослужения Предстоятель поздравил верующих с воскресным днем и благословил всех.