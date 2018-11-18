На Тернопольщине отпели погибшего чемпиона мира по армспорту

В городе Кременец на Тернопольщине состоялось прощание и похороны спортсемна-рукоборца, тренера, заслуженного мастера спорта Украины (2006), многократного чемпиона Украины, Европы и мира кременчанина Андрея Пушкаря.

Чин похорон в местной церкви Покрова Пресвятой Богородицы совершили клирик храма УПЦ иерей Владимир и еще два священника, которые были родственниками погибшего, сообщает "Православне Тернопілля".

Погребение состоялось на городском кладбище Калиновка.

Тысячи людей прибыли, чтобы провести в последний путь многократного призера Чемпионатов Европы и мира.

Напомним, что в среду, 14 ноября, 33-летний знаменитый богатырь Андрей Пушкарь трагически погиб в результате дорожно-траспортного происшествия на трассе «Киев-Чоп» в Ровенской области.