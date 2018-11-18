В Виннице состоялось собрание духовенства в поддержку решений Собора епископов УПЦ

В субботу, 17 ноября, после вечернего богослужения, состоялось очередное собрание духовенства в г. Виннице, на котором присутствовали более 50 священников.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на клирика Винницкой епархии протоиерея Виктора Парандюка.

По информации священнослужителя, на собрании решили «поддержать инициативу прихожан храмов г. Винница о сборе подписей в защиту УПЦ, поддержку Ее Предстоятеля, Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и решений Архиерейского Собора УПЦ от 13.11.18».

Собрание винницкого духовенства также постановило «провести собрания в приходах, чтобы разъяснить решение Архиерейского Собора УПЦ от 13.11.18 и определить дальнейшие шаги по защите храмов и поддержке канонического Православия».

Кроме того, священнослужители призывали верующих во время воскресного богослужения в своих храмах молитвенно поддержать единство УПЦ и не участвовать в каких-либо акциях, во избежание провокаций.