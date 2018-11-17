Митрополит Онуфрий рассказал о важности несения креста

В эфире телеканала “Интер” вышел четвертый выпуск еженедельной программы “Слово Предстоятеля”, в которой Блаженнейший Митрополит Онуфрий обращается с духовным наставлением к зрителям.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на телеканал “Интер”.

Его Блаженство объяснил смиренный поступок начальника синагоги скорбью, болезнью его дочери.

«Скорбь на духовной языке – это крест. Этот крест смирил Иаира и заставил прийти к Спасителю, поклониться Ему и пригласить в свой дом. Каждый человек, который живет на земле, имеет свой духовный крест. Кресты возлагаются на нас для того, чтобы дать нам шанс и возможность духовно совершенствоваться», – сказал он.

В трудные времена люди особенно обращаются к Богу, потому что понимают, что только Господь им поможет.

«Сегодня наша Церковь несет свой крест, – продолжил Блаженнейший владыка, – который выражается в сетованиях на нас, в неправдах против нас, в злых словах против нас, обвинениях нас в каких-то проступках, к которым мы не имеем отношения. Мы имеем свой взгляд на отдельные стороны нашей политики, которая сегодня у нас есть по отношению к нашему народу, к нашей земли. Но мы не являемся врагами, ни Украинского народа, ни Украинского государства, ни Украинских властей.

У нас просто есть свои принципы – духовные принципы, согласно которым мы живем. И то, что нас хотят сегодня превратить в политическую организацию под названием «поместная церковь» и т.д. – это та приманочка, на которую Церковь не клюет. Церковь не может быть политической организацией. Возможно, это модно, и нам сегодня, возможно, поапладировали бы в ладоши, если мы станем такими – стали бы на службе не спасение человеческой души, а на службе какой-то политической системы… Но перед Богом мы будем иметь ответ за это, а также история нас осудит. Потому что люди знают, что Церковь на земле основана Христом и главой Церкви является Христос. Ее цель, ее служение – это подготовка человека для встречи с Богом в Вечности».

Митрополит Онуфрий напомнил слова Спасителя, которые Он адресовал не только ученикам, но и всем нам: «Если люди гнали Меня, будут гнать и вас. Если люди ненавидели меня, то будут ненавидеть и вас. Но не бойтесь, ибо Я победил мир».

По слову Архипастыря, таким образом Христос объяснил отношение людей к добру и злу: «Те люди, которые делают зло и любят его, ненавидят добро и все, что связано с добром – они все обливают грязью».

«Мы должны любить добро и стараться быть носителями добра, – призвал он, – это будет полезно для всех – и для нас, и для тех, кто живет рядом с нами. А в свое время каждый будет давать Богу ответ за то, что он сделал плохого или хорошего. За все будет отвечать человек. И это не угроза, это истина».