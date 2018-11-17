Ключарь Кафедрального собора – о строительстве главного храма УПЦ и христианских ценностях в современом мире (интервью)

Интервью с архиепископом Варсонофием, викарием Киевской Митрополии, председателем общины и ключарем Кафедрального собора, председателем Административно-хозяйственного управления Украинской Православной Церкви.

— Владыка, в начале 2018 года Вы приняли в управление Центральное викариатство столицы. Каковы Ваши впечатления о приходах благочиний этого округа?

— С января этого года указом Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия я был назначен управляющим Центральным викариатством г.Киева и в течении всего года посещал храмы всех трех благочиний. В Печерском благочинии большинство храмов небольшие, чаще всего они находятся при больницах, военном госпитале, роддоме, в некоторых государственных учреждениях. Приходы Печерского благочиния расположены в административном центре столицы и в основном направлены на помощь служения горожанам, которые здесь трудятся, проходят лечение и т.д. Также в Центральное викариатство входят два благочиния Шевченковского района, и во многих храмах я уже совершал богослужения. В этом благочинии есть храмы, которые не закрывались, например, Макариевская церковь — намоленный старый храм, его люди знают еще с советского периода. А в основном храмы новые, и здесь больше жилых домов в сравнении с административным центром Печерска. Жители Шевченковского района нуждаются в том, чтобы храм был в непосредственной близости от их домов, чтобы люди могли иметь возможность пойти на службу в храм, услышать ответы на жизненные вопросы их духовной жизни, участвовать в церковной жизни прихода. Такие храмы построены за последние 10-15 лет, и сейчас они духовно возрастают, принося пользу жителям Киева.

Можно отметить, что в Киеве храмы находятся на определенной духовной высоте, т.к. здесь при храмах есть не только богослужение и молебны, а и воскресные школы, богословские и катехизаторские курсы, просветительские программы, молодежные клубы разного церковного направления. Священники помогают создавать площадки для общения, где люди делятся духовным опытом церковной жизни. Я сравниваю это с тем, что у меня было в благочиниях Бородянского викариатства, Полесском и Иванковском, северных районах Киевской области. К сожалению, молодежь оттуда почти вся выехала, осталось только пожилое население, и храмы там служат только для богослужений в воскресные дни и праздники. В редких храмах есть воскресные школы, из-за отсутствия подрастающего поколения, поэтому приходы Центрального викариатства столицы однозначно в этом плане на высоте. Посещая приходы, вверенного мне церковного округа, я отметил порядок во всех храмах. В первую очередь архиерей проверяет чистоту антиминса, престол, весь храм в целом, и я скажу, что приходы всех трех благочиний находятся на высоком уровне. Поэтому я поблагодарил священников. Они старательно трудятся во славу Церкви, во славу Божию.

— В обязанности викарного архиерея входит дежурство в Киевской Митрополии. С какими основными проблемами приходят люди?

— Как викарный архиерей я несу послушание на приёме в Киевской Митрополии в Киево-Печерской Лавре, здесь мы принимаем верующих города и области. Тем самым помогаем нашему Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию, который является управляющим Киевской епархии. Этот приём заключается в беседах относительно канонических, богословских вопросов, а также в решениях архиерея в тех случаях, когда священник не имеет права по канонам их принимать или не смог помочь по какой-либо причине. Примерно 10-15 человек приходит ежедневно с разными вопросами духовной жизни, и в основном по семейным вопросам: венчаниям, разводам. Развод вообще не рассматривается как благословение, потому как в Евангелии сказано: «что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Матф.19 гл.6), и у нас, архиереев, нет такой власти давать благословение на развод или подтвердить развод. Мы только имеем право разрешить человеку второй брак по немощи человеческой, о которой и говорил Господь. Есть большая необходимость в решении таких вопросов, потому что если распадается семья, то церковному человеку нужно знать, как дальше продолжать свою духовную жизнь.

И еще часто обращаются по поводу самоубийств, родственники спрашивают, как им быть по поводу отпевания и поминовения. С одной стороны, чисто по-человечески нужно поддержать человека в горе, но с другой стороны, по церковным правилам Церковь не может молиться о душах тех людей, кто принял решение укоротить свою жизнь, кто пошел против воли Божией и сам решил преждевременно закончить свою жизнь. Господь даровал период земной жизни человеку, чтобы он духовно совершенствовался и жил с надеждой спасения и достижения Небесного Царствия. Самоубийство осуждается Церковью, и священнослужители не имеют права отпевать таковых. Родственники имеют право молиться в частном порядке, есть молитвы, например преп.Льва Оптинского, канон об усопших. Бывают, конечно, случаи, когда человек был психически нездоров с рождения или заболел в определенный период жизни, что собственно и могло повлиять на совершение такого поступка. При наличии документов медицинского характера архиерей принимает решение, каким чином можно разрешить церковные требы.

— В этом году исполнилось 5 лет Вашей архиерейской хиротонии. Исходя из опыта служения, какими качествами должен обладать современный епископ?

— Время меняется и сейчас нужно на другом языке общаться и со священниками, и с прихожанами, с людьми которые только приходят в Церковь, с людьми вне Церкви, с чиновниками. Нужно учитывать архиерею и те реалии, которые есть в нашей стране, учитывать сегодняшнюю ситуацию в комплексе с экономическими, социальными, политическими моментами. И, конечно же, наша молодежь, это очень серьезный вызов для современного епископа. Епископы более старшего возраста в прежнее время опекали , в основном, бабушек в платочках. Церковь по известным причинам была практически изолирована от всего общества, контакты с молодежью пресекались. Соответственно, у иерархов прошлых времен сложились свои традиции и способы общения с паствой, но сейчас нужно быть как можно более открытым, доступным, говорить с людьми на понятном им языке. Осваивать в разумных пределах интернет и различные современные способы коммуникации, чтобы достучаться до разных слоев населения, быть понятным, интересным для общения и тем самым заинтересовывать людей церковной тематикой, предлагать людям современного мира задуматься о серьёзных и важных вещах для своей вечной души.

— Многие знают, что Вы несете послушание Украинской Православной Церкви по строительству Кафедрального собора в честь Воскресения Христова. Какие есть новости по строительству?

— Наша Православная Церковь поручила мне быть ключарем, а также ответственным за строительство Кафедрального собора. К сожалению, это назначение выпало в период испытаний, время очень непростое для государства Украина, потому что мы переживаем такой экономически-финансовый, политический кризис. Естественно, это все отражалось в последние годы и на Церкви, потому что благотворители и спонсоры, участвовавшие в начале строительства, может и планировали помогать, но не смогли продолжить помощь по строительству Кафедрального собора т.к. и на них повлиял финансовый кризис. Здесь нужно учесть, что Кафедральный собор - это огромный храм и большие строительные объемы, и для того чтобы осилить, точнее просто даже продолжать работы, нужны серьезные финансовые средства. Несмотря на трудности, мы выполнили определенные объемы в прошлые годы: сделали и обустроили нижний Андрее-Владимирский храм, расширили его и пристроили дополнительно ризницу с исповедальной комнатой, сделали ремонт в воскресной школе, чайной, кабинете церковного старосты, обустроили склады, другие подсобные помещения. Также в прошлом году полностью залили перекрытия на высоте 10 м над всем Кафедральным собором площадью порядка 3500 кв.м.

Еще один важный момент в том, что для продолжения строительства у нас не хватало рабочей проектной документации. На данный момент мы этим занимаемся, нам предстоит закончить сам проект. Потому как строительная организация, выполнявшая его в предыдущий период, к сожалению распалась и находится в стадии банкротства. Часть проекта они сделали, но документацию они выполняли по мере необходимости, учитывая те строительные планы, которые были на то время и она есть только до отметки 10 метров.

Сейчас нам предстоит выполнить всю рабочую документацию, и для того чтобы выполнить ее мы заказали новые исследования. В первую очередь – геология. Этого требуют нормативы, ведь прошло уже 10 лет, вокруг появились новые строения, которые также влияют на состояние наших свай, всего собора. Рядом ведутся работы по укреплению берегов озера Глинка, через дорогу строится торговый комплекс, состояние грунтов меняется, поэтому мы выполнили необходимые геологические исследования. Параллельно с этим ведутся работы по геодезии, провелись исследования всех строительных конструкций на прочность, проверили бетон в колоннах, сваях. Состояние самих свай в процессе строительства можно будет контролировать т.к. в них заложены датчики (94 шт), выведенные в мониторинговую комнату, где можно наблюдать отклонения или нагрузку, другие строительные параметры. Для этого предстоит приобрести специальное оборудование, но это уже будет нужно при дальнейшем строительстве. Недавно была сделана топосьемка всего участка. Все эти результаты исследований переданы в проектную организацию, которая уже вплотную занимается проектированием, введет в разработку новые данные и может быть месяцев через шесть, с Божьей помощью планируем начать следующий этап строительных работ. Это очень большие объемы работ, и к тому же финансовые затраты, каждому понятно, что это на данный момент «дорогое удовольствие». Надеемся на помощь наших ктиторов и благодетелей, что они смогут выполнить рабочий проект. Слава Богу, нам оказывает помощь мэр Киева В.Кличко совместно с другими спонсорами, они помогают осуществить данный проект. И только при наличии рабочего проекта надеемся весной уже приступать к строительным работам. Но мы планируем одно, а там уже, как Господь управит, будет ли возможность у людей финансово помогать нам. Сможем ли все это вместе соединить, организовать и воплотить в реализацию и осязаемые формы.

— Если сравнить церковную жизнь 90-х годов прошлого века и нынешнюю, что изменилось за четверть века? Что стало лучше, и что наоборот пока не удалось в церковной жизни достичь?

— 90-е годы можно назвать неким всеобщим подъемом, когда людям после многих лет духовного вакуума, запретов разрешили открыто исповедовать свою веру, и естественно для них это был радостный момент. Очень многие в то время в поисках Бога пришли в Церковь, всё было новым и интересным.

Прошло более 25-ти лет, и сейчас общество более охладело к религии. Понятно, что враг рода человеческого не дремлет, сеет в умах людей разные нестроения и в людях насаждается потребительский подход. Люди начинают вспоминать о Боге, о Церкви только в сложных жизненных ситуациях, чтобы Бог помог, когда уже действительно плохо. Очень часто врачи говорят, все возможное мы сделали, последняя надежда на Бога. Хотя мы, как верующие люди, должны понимать, что изначально надежда должна быть на Бога, и все усилия мы должны начинать с обращения к Богу. С другой стороны, за эти четверть века поменялся информационный мир, люди имеют возможность быстрее получать информацию и в большом количестве. С одной стороны, это позитив, т.к. есть разные сайты храмов и церковные порталы с различной информацией, на них размещаются беседы, проповеди, форумы, ответы на разные духовные вопросы. Но при этом сегодня в информационном пространстве очень сложно пробиться ресурсам с христианскими ценностями. Порой не всегда они могут свободно распространяться, они заглушаются в бесконечном потоке новостей, им не хватает финансовых ресурсов, творческих возможностей, чтобы достучаться до обычного человека. Также, к сожалению, мы видим больше какой-то негативной информации о Церкви.

Но если смотреть на ситуацию в общем, то несмотря на существующий негатив нужно констатировать, что количество храмов за эти десятилетия увеличилось на порядок. И в количественном, и процентном отношении верующих однозначно стало больше. Если в конце 90-х по статистике было несколько тысяч приходов Украинской Православной Церкви, то сейчас уже более 12 тысяч. Да и сама духовная жизнь шагнула на более высокую ступеньку. Если сначала храм был только местом, где можно было заказать требу, помолиться, то сейчас храмы, особенно в Киеве, это место, где есть духовное просвещение, общение, воскресные школы, курсы, молодежные кружки, разнообразные приходские проекты, направленные на духовное совершенствование. Можно получить образование в той же Киево-Печерской лавре, в других монастырях. Поэтому в этом плане я бы сказал, что церковная жизнь улучшилась.

— Вы часто бываете на Афоне. Скажите, какое настроение у монахов в связи с разрывом отношений патриархатов Москвы и Константинополя?

— Слава Богу, я имею возможность бывать на святой горе Афон. Для меня лично, как для архиерея и монаха, это очень значимое место, а также это особенное место духовных подвигов монашествующих. Здесь можно укрепиться, подчерпнуть из того неиссякаемого источника Божественной милости, получить ответы на многие вопросы жизни опытных монахов и подвижников.

Сейчас, к сожалению, в связи с решением последнего Синода РПЦ мы не имеем право сослужить с иерархами Константинопольской Церкви. Афон – место духовного подвига, монахи находятся в разных монастырях по всему полуострову, иногда в отдельных келиях, поэтому я не могу в полном объеме передать настроение всех монахов. Некоторые могут и вовсе не знать об этом решении Синода другой Поместной Церкви. Не ставил для себя такой цели - узнать преобладающие точки зрения или статистику взглядов монашествующих. Официального заявления от монахов Афона также нет по этому поводу. Понятно, что многие афониты переживают, для них это тоже может быть сильным ударом, меньше будет паломников из славянских стран. Общался с одним из игуменов, он предполагает, что будет хуже, и епископы не будут приезжать. Некоторые видят аналогию с периодом столетней давности, как это было перед революцией, когда Пантелеимонов монастырь расцветал, а потом наступила изоляция и для обители резко отрубили все связи.

Могу сказать, что мы имеем право ездить на Афон, общаться с монахами, заимствовать у них опыт монашеской жизни, но служить священнослужителям там нельзя, к сожалению. Там поминается имя патриарха Варфоломея, а Афон входить в юрисдикцию Константинопольского патриархата. А продолжать общаться, я например, за себя говорю, буду и в дальнейшем, поддерживаю хорошее отношение со многими монахами. Надеюсь, что со временем, возможно, и Константинопольский патриарх задумается и изменит свое решение, которое повлияет уже на решение синода РПЦ.

— Очень часто любят говорить о том, что у нас православная страна. Но в связи с этим возникает вопрос: как так, в стране 80% православных, строятся храмы — и при этом самые высокие показатели преступности, коррупции, алкоголизма, наркомании, разводов, абортов, СПИДа и других болезней. Почему так?

— Это наша проблема и боль. Сложный вопрос и еще хорошо бы знать ответ, как это все исправлять. С печалью могу подтвердить, у нас очень плохие показатели. Частично это перешло из советского периода, например, алкоголизм, преступность также все это присутствовало в жизни общества. Церковь не смогла оперативно исправить и кардинально повлиять на ситуацию. Если говорить о наркомании, то это уже более новое явление и очень быстро, к сожалению, распространяется. Учитывая, что в нашей стране экономически очень плохое положение, эти вредные пристрастия болезненные: алкоголизм, наркомания, проституция в такой среде очень быстро распространяются. В церковь человек почему-то не хочет прийти, а если и заходил, то не смог получить там осуществления своих желаний или решения проблем. Человек заполняет свою пустоту изменением сознания и пытается потушить жажду духовную тем, чтобы с кем-то выпить, уколоться. Молодежь из-за отсутствия воспитания и возможностей реализации употребляет синтетические наркотики всевозможные. Всё это ужасно.

Могу сказать, что есть организации, которые оказывают помощь, и Церковь в этом направлении также работает, но, возможно, что мы не дорабатываем в этом отношении. Есть у нас и при храмах общества, которые помогают человеку найти себя в жизни, когда он сломался через алкоголь, наркоманию. Если говорить о нас, то мы со своей стороны помогаем малоимущим, и каждый год увеличиваем помощь. На протяжении пяти лет оказываем помощь нуждающимся, каждый день выдаются пирожки, несколько раз в месяц продуктовые наборы и сейчас совместно с благотворительно организацией «Рука помощи» мы кормим людей завтраками полноценным в виде горячего питания.

Статистика говорит, что у нас в Украине 80% православных. Но это данные соцопросов, когда человек заявляет, что он православный, а в храм не ходит, веру свою не знает. Такой человек, как иногда говорят, как ни придет в храм, там только «Христос воскресе» поют, т.е. люди, в лучшем случае приходят в храм на Пасху, Рождество, а не живут активной церковной жизнью. А считаться христианином по имени недостаточно. Только практикующий верующий понимает, что такое грех, у него совсем другое отношение ко всякому злу, будь то аборты, ложь, разврат, непотребства и др. Естественно, что вследствие этого бывают разные болезни у людей, как физического плана, так и психологического, и это последствия греховных шагов. Из-за того, что только считаются православными, вот отсюда такие и показатели.

— Почему люди не идут в Церковь? Каковы причины и как изменить ситуацию?

— Происходит секуляризация общества и большое влияние капиталистической идеологии, люди подвергаются массированной атаке материализма. Реклама на улице, ТВ, радио, интернет заставляют людей бегать за деньгами, товарами. Остается только одно только материальное выживание и никакого духовного делания. Идеология стяжания благ приводит к тому, что человек тратит жизнь зря, не уделяет времени своей душе, не борется со своими страстями, что, в итоге, приводит к проблемам. Как изменить эту ситуацию? Хотелось бы, чтобы больше звучало в информационном пространстве церковное слово, о том, что не только есть тело, но есть и душа, вечная жизнь. Чтобы люди могли понимать, что цель человеческой жизни не комфорт и не деньги, они только средство, чтобы поддерживать духовные силы, и нужно больше думать о душе. И в этом может помочь только Церковь. Человек может дать своей душе необходимую пищу молитвы и благодати Христовой.

— Сегодня общество подвержено пессимизму — личному и коллективному. Как сохранить уверенность и надежду в завтрашнем дне?

— Основная причина депрессии в том, что люди надеются только на свои силы, а не надеются на Господа Бога, поэтому такие настроения. Уверенность в завтрашнем дне мы однозначно можем обрести только в Боге. Нужно понимать и верить, что Господь может всё управить, и даже в такое сложное время для государства, для каждого человека в отдельности, для Церкви. Тогда человек может приобрести надежду, побороть пессимизм, уныние, безразличие ко всему. Поэтому человек должен обратить свою душу к Богу и прийти в храм, чтобы обрести уверенность в завтрашнем дне.

— Что Вам приносит радость, как архиерею?

— Радость – это церковное служение, которое является главным для каждого священнослужителя. Радость, когда вижу новые храмы, где появляются люди, получающие духовную пищу, ответы на вопросы духовной жизни, когда они самосовершенствуются, проводят активную церковную жизнь. Также для меня есть радость и здесь на территории Кафедрального собора, когда стараешься помочь нуждающимся. Наш социальный отдел, которым занимается Елена Богданова, посещает детские дома, приюты, больницы, госпитали, дома престарелых, семьи и общества инвалидов, лагеря беженцев и др. Мы оказываем материальную помощь в виде вещевых или продуктовых наборов, игрушек и подарков к праздникам, обеды для неимущих. В этом есть радость, когда можешь чем-то помочь, сказать слово утешения для них и замечаешь в их глазах оживление и радость. Если ты видишь, что действительно помог человеку не только словом, но и делами, то это наша общая радость, как для меня, так и для наших сотрудников. Это и есть истинная и правильная радость в жизни.

— Есть ли у Вас увлечения, любимые занятия и чем Вы занимаетесь тогда, когда выдаются свободные минуты? Просматриваете ли новости и если так, то откуда черпаете информацию?

— Мне, как архиерею, по долгу своего послушания необходимо получать информацию. В первую очередь новости официальных церковных сайтов, другие общецерковные ресурсы, также просматриваю новости, касающиеся нашего города Киева, страны. Времени свободного немного, честно говоря, но стараюсь регулярно следить за церковными и светскими новостями. Для себя и духовной пользы читаю Псалтирь каждый день, Евангелие, Жития святых, духовную литературу и публицистику.

По возможности стараюсь ходить пешком, работать физически на субботниках при Кафедральном соборе. При посещении Святой горы Афон подниматься на вершину, и это очень хорошая зарядка. Осенью был в сентябре и в октябре, в день праздника Покрова Пресвятой Богородицы я восходил на самый верх. Во время подъёма по сложному горному пути можно испытать много позитивных эмоций и мне нравится такой физический труд. Высота вершины над уровнем моря 2030 м, а если учитывать, что идти приходится по извилистым горным тропинкам и уклонам, то нужно пройти около 13 км только в одну сторону. Такой активный отдых мне тоже по душе.

— Владыка, что Вы пожелаете нашим читателям?

— Хочу пожелать, чтобы в это непростое время Господь дал сил, мудрости, терпения пройти испытания. Во все времена было непросто, и у каждого своей крест, который мы должны нести достойно, уповая на Божественную помощь. Нужно исполнять волю Божию, и самое главное, быть достойным христианином. Я желаю, чтобы Господь послал мир в ваши души, укрепил здоровье духовное и телесное и благословил на всякое доброе дело.

По материалам сайта Кафедрального собора УПЦ.