В Беларуси провели международную конференцию, посвященную современной церковной науке

В Минской духовной академии 15 ноября состоялась III Международная научная конференция «Церковная наука в начале третьего тысячелетия: актуальные проблемы и перспективы развития».

Программа форума предполагала проведение пленарного заседания, трех тематических секций «Актуальные проблемы современной библеистики и богословия», «Актуальные проблемы современной церковно-исторической науки», «Актуальные проблемы современного религиоведения» и секции заочного участия, сообщает официальный портал Белорусской Православной Церкви.

Участие в конференции приняли преподаватели и студенты Минской духовной академии, Минской духовной семинарии, Санкт-Петербургской духовной академии (Россия), Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (Москва, Россия), Российского православного университета (Москва, Россия), Христианской богословской Академии в Варшаве (Польша), университета кардинала Стефана Вышинского (Варшава, Польша), Института теологии Белорусского государственного университета (Минск), Вологодской духовной семинарии (Россия), Белорусского государственного аграрного технического университета (Минск), Минского государственного лингвистического университета, Института менеджмента, спорта и туризма (Минск), Института современных знаний имени А.М. Широкова (Минск), Белорусского государственного университета культуры и искусств (Минск), Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины, Гомельского государственного медицинского университета.

В завершении конференции участники посетили экспозицию церковно-исторического музея Белорусской Православной Церкви при Минской духовной академии.

По итогам конференции планируется издание сборника материалов.