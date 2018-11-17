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На Полтавщине во всех храмах УПЦ пройдут заупокойные богослужения за умерших во время голодомора

08:54, 17 ноября 2018
Православие
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На Полтавщине во всех храмах УПЦ пройдут заупокойные богослужения за умерших во время голодомора / pravoslavie.poltava.ua

Об этом сообщается на сайте Полтавской епархии УПЦ.

"В двадцатом веке украинский народ пережил одну из тяжелейших трагедий истории - голодомор. По благословению Высокопреосвященнейшего Филиппа, митрополита Полтавского и Миргородского, 24 ноября 2018 во всех храмах и монастырях Полтавской епархии Украинской Православной Церкви будут отслужены заупокойные богослужения за души умерших во время голодомора", - говорится в сообщении.

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