На Полтавщине во всех храмах УПЦ пройдут заупокойные богослужения за умерших во время голодомора.

Об этом сообщается на сайте Полтавской епархии УПЦ.

"В двадцатом веке украинский народ пережил одну из тяжелейших трагедий истории - голодомор. По благословению Высокопреосвященнейшего Филиппа, митрополита Полтавского и Миргородского, 24 ноября 2018 во всех храмах и монастырях Полтавской епархии Украинской Православной Церкви будут отслужены заупокойные богослужения за души умерших во время голодомора", - говорится в сообщении.