Община Кафедрального собора УПЦ помогла киевлянам с инвалидностью

Работники социального отдела Воскресенского кафедрального собора и протоиерей Павел Белый 15 ноября посетили киевскую организацию инвалидов «Единство».

Сотрудники социального отдела передали людям с инвалидностью бисквитные рулеты, б/у одежду и обувь, искусственные елки, сувенирные свечи к предстоящим праздникам, сообщается на сайте Кафедрального собора УПЦ.

Благочинный Андрее-Владимирского храма протоиерей Павел имел возможность побеседовать с представителями организации на духовные темы, ответил на вопросы, поинтересовался насущными проблемами организации и людей с инвалидностью.

Руководитель социального отдела Елена Богданова привезла на встречу торты, разговор прошел в теплой и располагающей атмосфере. После чего священник поблагодарил за радушный приём директора фонда и ее помощников, пригласил всех на богослужения в Андрее-Владимирский храм на престольный праздник в декабре.

При встрече с директором объединения обсуждались также проблемы общества инвалидов и возможности дальнейшего сотрудничества и помощи со стороны общины собора.

Общественная Подольская районная организация инвалидов «Единство» города Киева оказывает помощь инвалидам Чернобыля, инвалидам с детства, сиротам, а также многодетным и малообеспеченным семьям. В данном учреждении на учете находится 407 человек с нарушениями здоровья, из которых 100 – дети.