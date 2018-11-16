Катехизаторские курсы при Кафедральном соборе УПЦ начались с молебна

В Андрее-Владимирском храме Кафедрального собора УПЦ 14 ноября состоялось торжественное открытие Катехизаторских курсов.

Курсы организованы миссионерским отделом Киевской епархии по благословению Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, сообщается на сайте Кафедрального собора УПЦ.

Молебен на начало всякого доброго дела перед началом Катехизаторских курсов возглавил викарий Киевской епархии архиепископ Варсонофий.

После молебна архиепископ Варсонофий обратился к присутствующим с приветственным словом и пожеланием успешного обучения и повышения своего духовного уровня.

По окончании молебна учащимся были представлены преподаватели, являющиеся опытными специалистами. Среди них – сотрудник Миссионерского отдела прот. Владислав Татарчук (член литургической комиссии Киевской епархии), известный киевский миссионер, проповедник и публицист Сергей Комаров, преподаватель богословских дисциплин протоиерей Дмитрий Кушнирук.

Миссионерским отделом разработана программа Катехизаторскиx курсов. Обучение будет продолжаться в течение четырёх месяцев на бесплатной основе, и каждый желающий может присутствовать на лекциях.

Программа рассчитана на 20 лекций, которые будут проходить раз в неделю в вечернее время в 19.00. На момент открытия и организации первой встречи зарегистрировалось 110 человек. По окончании курсов тем, кто посещал занятия, будет выдаваться сертификат.

В рамках курсов будут преподаваться 3 дисциплины:

- Новый Завет (преподаватель Сергей Комаров);

- Богословие церковных Таинств (преподаватель прот. Дмитрий Кушнирук);

- История христианской Церкви (преподаватель прот. Владислав Татарчук).