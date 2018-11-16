В Херсоне почтили память преподобного Варсонофия

В Свято-Духовском кафедральном соборе Херсона в пятницу, 16 ноября, почтили память преподобного Варсонофия Херсонского.

В этот день митрополит Херсонский и Таврический Иоанн совершил акафист у мощей подвижника благочестия Херсонского края преподобного Варсонофия Херсонского, которые почивают в Михайловском приделе, и молебен. Об этом сообщает "Православная Херсонщина".

По окончании молебна под пение канта преподобному Варсонофию, все присутствующие поклонились святым мощам угодника Божия и владыка помазал их святым елеем.