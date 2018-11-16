В Даниловом монастыре провели международную конференцию, посвященную попечению Церкви о душевнобольных

На территории Данилова ставропигиального мужского монастыря (Москва) 13–14 ноября состоялась международная конференция «Попечение Церкви о душевнобольных».

В мероприятии приняли участие около 70 священнослужителей, врачей-психиатров, научных сотрудников и представителей духовных школ из России, Казахстана, Беларуси, Кипра, Испании, Великобритании, Италии, Нидерландов и других стран, сообщает "Монастырский вестник".

В ходе конференции собравшиеся обсудили вопросы пастырской работы с людьми, страдающими психическими заболеваниями, а также обсудили диалог Церкви и медицины в сфере охраны психического здоровья; специалисты рассказали об истинной и искаженной религиозности у душевнобольных, особенностях пастырской работы с различным контингентом психически больных людей, о практиках преподавания пастырской психиатрии для священнослужителей и студентов духовных школ.

В ходе конференции обсудили вопросы искажения духовной жизни при душевных заболеваниях и критерии здоровой веры, а также влияние религиозной жизни на психически больных: восприятие ими церковных таинств, треб, святынь, паломнических поездок.

Также на заседаниях обсудили взгляды Русской Православной Церкви и Римско-Католической Церкви на психические заболевания и одержимость. Особое внимание на конференции уделили пастырской работе с различным контингентом психически больных и помощи священников лицам с суицидальным поведением. Также в докладах был поднят вопрос о том, какие методы психотерапии не совместимы с христианским вероучением.