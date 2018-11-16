В УПЦ рассказали, как поступят с теми, кто уйдет в новую Церковь

В Украинской Православной Церкви не будут сослужить и общаться с Церковью, которая создается Константинопольским патриархатом в Украине.

Об этом заявил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в интервью сайту "Приходы".

"Общая позиция нашей Церкви такова, что мы не будем признавать структуры нового образования и не будем сослужить и общаться с теми, кто в него войдет. Поэтому, если это произойдет, то Священный Синод Украинской Православной Церкви даст детальное разъяснение, как в такой ситуации поступать", - отметил митрополит Антоний.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что "монашество очень тонко чувствует Церковь".

"Монашество – это барометр жизни Церкви. Поэтому мирянам я бы советовал ориентироваться на них. Как будут вести себя монашествующие, монастыри, так и вы ведите себя. Куда они пойдут, туда идите и вы. Куда они не пойдут, туда и вы не идите", - отметил владыка Антоний.