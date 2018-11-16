Синод Польской Церкви не признал решений Константинопольского патриархата в отношении Украины

Синод Польской Православной Церкви, который состоялся 14 ноября в Варшаве под председательством Блаженнейшего Митрополита Варшавского и всей Польши Саввы, принял решение не признавать решений Константинопольского патриархата в отношении Украины.

Польская Православная Церковь не признала снятия анафем с глав УПЦ КП и УАПЦ Константинопольским Патриархатом, сообщает официальный сайт УПЦ со ссылкой на orthochristian.сом.

Также Синод Польской Православной Церкви постановил, что «не будет вступать в общение с новой Церковью, которую Константинополь создаст в Украине».

Как говорится в обнародованном официальном коммюнике, Собор епископов Польской Церкви запретил «духовным лицам Польской Автокефальной Православной Церкви вступать в литургически-молитвенные контакты со священниками Киевского Патриархата и Автокефальной Церкви».

Также Собор епископов Польской Православной Церкви призвал все Поместные Православные Церкви к собранию, чтобы «в духе евангельской любви, смирения, взаимопонимания и взаимоуважения, соблюдении церковно-догматических канонов», прийти к общему решению относительно украинского церковного вопроса.

«Только соблюдение догматических и канонических норм Церкви и сохранение вековых традиций защитят Православие от сложных экклезиологических последствий в международном масштабе», – указано в документе.

Ранее подобное решение принял Архиерейский Собор Сербской Православной Церкви, который состоялся 6-7 ноября.