Как канонизируют святых

Есть такая шутка: «Чтобы стать святым, для начала нужно умереть». И в этой шутке абсолютно все – правда. А вот что осталось за ее границами и что еще, кроме похорон, нужно для канонизации (причисления к лику святых).

1

Что такое канонизация?

Причисление умершего человека к лику святых. Это узаконивает почитание почившего праведника как святого. С точки зрения Церкви человека делает святым не сама канонизация, но его подвиг и вера. Канонизация — подтверждение факта святости конкретного человека для всех христиан и призыв к его почитанию.

2

Кто может поднять вопрос о канонизации?

Священный Синод, правящие архиереи или миряне. Последние должны обратиться за этим к своему архиерею, который передает дело на рассмотрение епархиальной комиссии по канонизации святых. Она же собирает исторические сведения о человеке и передает их Патриарху или Синодальной комиссии.

3

Кто рассматривает вопрос о канонизации?

Синодальная комиссия по канонизации святых. Она рассматривает заявки и досконально изучает жизнь человека, который может быть канонизирован. Комиссию создали 11 апреля 1989 года определением Священного Синода. В нее входят архиереи, монахи и священники. Кстати, сама комиссия не может инициировать канонизацию, а только изучает заявления.

4

Кто решает вопрос о канонизации?

Святейший Патриарх, Архиерейский или Поместный Соборы, основываясь на заключении Синодальной комиссии по канонизации святых. Патриарх может благословить почитание местночтимого (почитаемого в одной епархии или регионе) святого, Архиерейский или Поместный Собор — общецерковное почитание.

5

Каковы основные критерии для канонизации?

Основные критерии для канонизации в Русской Православной Церкви: праведная жизнь, соблюдение канонов Православия, народное почитание и чудотворения. Отдельный пункт — мученическая кончина. Все сведения собираются и фиксируются для рассмотрения комиссией по канонизации, опрашиваются свидетели и исцеленные (если такие есть).

6

Если нашли мощи, человек святой?

Не факт. Наличие мощей (не тронутые тлением останки человека) — критерий не определяющий, а только дополнительный. Но если мощи действительно есть, они тщательно проверяются. Для этого комиссия по канонизации привлекает к работе ученых специалистов (археологов, историков, антропологов и других).

7

Когда канонизируют святых?

В Русской Православной Церкви нет точного срока, после которого можно канонизировать подвижника. Но комиссия по канонизации не должна «проявлять поспешности в совершении канонизации недавно скончавшихся почитаемых клириков и мирян. Необходимо производить предварительное, тщательное и всестороннее документальное изучение их жизни и служения».

8

Что канонизация дает святому?

Ничего. Канонизация — это не посмертная церковная награда. Святых канонизируют как пример для других христиан, чтобы они могли равняться на их жизнь и просить молитв перед Богом. Также в русской традиции только в честь канонизированных святых можно называть людей при крещении.

9

У святого и вся его жизнь святая?

Нет. Святых канонизируют не за безгрешную жизнь, а за их подвиг. Например, многие мученики в прошлом сами были гонителями христиан и даже убивали их, но в итоге покаялись и стали святыми по факту своей мученической кончины.

10

Где посмотреть список святых?

В месяцеслове. Это утвержденный Православной Церковью список святых со всего мира. Обычно его публикуют в конце православного церковного календаря, который издается на каждый год и есть в каждом храме в свечной лавке.

"Фома"