В Херсоне православные проведут акцию в защиту нерожденных детей

Акция «Поставь свечу», приуроченная к годовщине принятия Декрета Совета Народных Комиссаров «Об искуственном прерывании беременности», состоится в воскресенье 18 ноября у Свято-Духовского кафедрального собора в Херсоне.

Как сообщает «Фома в Украине», в рамках акции все желающие смогут помолиться Господу о избавлении от греха аборта в нашем обществе, получить информацию о деятельности Центра, подать записки на молебны «О приведении к покаянию в аборте», «О супружестве», «О даровании детей», «О благополучных родах».

Акция будет проходить с 8.00 до 12.00.

Организаторы – добровольцы Центра защиты материнства и детства «За жизнь!».

*Декрет был принят 18 ноября 1920 года, что стало первой в мире официальной легализацией абортов.

Аналогичная акция – «Поставь свечу» – проходит в каждое первое воскресенье месяца у Свято-Успенского собора в Одессе. Её проводят волонтеры просветительского медико-психологического центра «Жизнь», существующего более 13 лет.

Помощь кризисным беременным и популяризация сохранения жизни нерожденных детей проводятся в ряде епархий Украинской Православной Церкви, в частности: в Киеве, Мукачевской, Ровеньковской и Харьковской епархиях.