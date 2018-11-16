Архиепископ Филарет остается в УПЦ
10:08, 16 ноября 2018Православие
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Архиепископ Филарет / news.church.ua
Официальное заявление архиепископа Новокаховского и Генического Филарета 15 ноября было опубликовано на сайте Новокаховской епархии.
Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, в документе архиепископ Филарет отмечает, что был, есть и хочет оставаться епископом Украинской Православной Церкви.
«Этот выбор сделан не 13 или 15 ноября 2018 года, а гораздо раньше, и этот выбор не является спонтанным или временным решением», – отметил архиепископ Филарет.
«Моя точка зрения на развитие церковных событий в Украине – церковная. И я хочу, чтобы Церковь всегда оставалась Церковью. Именно поэтому я просил бы не приписывать мне тех мыслей, которых я не имел, и тем более поступков, которых я не делал», – подчеркнул он.
Кроме этого, владыка Филарет подчеркнул, что не будет принимать участия в объединительном соборе.
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