Архиепископ Филарет остается в УПЦ

Официальное заявление архиепископа Новокаховского и Генического Филарета 15 ноября было опубликовано на сайте Новокаховской епархии.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, в документе архиепископ Филарет отмечает, что был, есть и хочет оставаться епископом Украинской Православной Церкви.

«Этот выбор сделан не 13 или 15 ноября 2018 года, а гораздо раньше, и этот выбор не является спонтанным или временным решением», – отметил архиепископ Филарет.

«Моя точка зрения на развитие церковных событий в Украине – церковная. И я хочу, чтобы Церковь всегда оставалась Церковью. Именно поэтому я просил бы не приписывать мне тех мыслей, которых я не имел, и тем более поступков, которых я не делал», – подчеркнул он.

Кроме этого, владыка Филарет подчеркнул, что не будет принимать участия в объединительном соборе.