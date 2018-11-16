Винницкие священники поддержали решение Собора УПЦ

В Виннице 15 ноября прошло экстренное собрание духовенства города, при участии секретаря епархии, наместника Лемешевского мужского монастыря и игумень Браиловской и Барской женских обителей.

Духовенство приглашало принять участие в собрании правящего архиерея Винницкой епархии митрополита Симеона, но он отказался прийти на эту встречу, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт strana.ua.

Цель собрания заключалась в обсуждении последних событий в церковной жизни Украинской Православной Церкви, в частности, позицию Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и Собора епископов УПЦ относительно действий Константинопольского Патриарха Варфоломея.

Участники собрания заявили о полной поддержке решений Собора епископов УПЦ от 13 ноября. Об этом они высказались в обращении к своему правящему архиерею.

«Мы поддерживаем нынешний статус Украинской Православной Церкви как самоуправляемой с правами независимости и самостоятельности, – говорится в заявлении, – и осуждаем грубое вмешательство Константинопольского Патриархата в жизнь нашей Церкви и представляем полную поддержку Предстоятелю нашей Церкви Блаженнейшему Онуфрию, Митрополиту Киевскому и всея Украины».

Клирики города Винницы и представители епархиальных монастырей также обратились к митрополиту Симеону с просьбой созвать общее епархиальное собрание 19 ноября, чтобы "общеепархиальным голосованием поддержать эти решения (Собора епископов)".

Решение подписали 42 участника собрания из 44 присутствующих.