Человек возьмет с собой в вечность только добрые дела, которые совершил за время своей земной жизни - Митрополит Онуфрий (укр.)

19 січня, у свято Хрещення Господнього, Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій під час Божественної літургії в Трапезному храмі преподобних Антонія і Феодосія Свято-Успенської Києво-Печерської лаври звернувся до пастви зі словами проповіді. Про це повідомляє прес-служба Предстоятеля.

Його Блаженство привітав усіх присутніх із великим святом Богоявлення Господнього, зазначивши: «Син Божий прийшов у світ, щоб прийняти на себе людську природу, очистити і спасти її. Але людина проживає зараз між стихіями світу цього, і основні стихії, що впивають на людину, це земля, повітря і вода. Спаситель не тільки освятив людську природу, але й усі стихії, між якими проживає людина і які були змінені внаслідок гріхопадіння».

Далі Предстоятель розповів, як саме Господь освятив кожну із земних стихій: «Землю Господь освятив, ступаючи на неї Своїми Божественними ногами, повітря Господь освятив Своїм подихом, але понад 70 відсотків земної кулі складає вода, тому Господь освятив і весь водяний простір. Це відбулось тоді, коли Господь увійшов у води Йордану і прийняв хрещення від Іоанна Хрестителя».

Детальніше зупинившись на тому, як відбувалось хрещення на Йордані, Блаженніший Владика розповів, що до Іоанна приходили люди, сповідаючи йому свої гріхи, і він на знак того, що люди покаялись, занурював їх у воду. Він казав: «За мною Іде Сильніший від мене, Якому я недостойний розв’язати реміння на взутті Його. Той буде хрестити вас».

Але Спаситель Сам приходить до Іоанна просити в нього хрещення. Іоанн дивується: «Як Ти йдеш до мене хреститись, я повинен хреститись у Тебе!» Спаситель же відповів: «Облиш, саме так нам належить виконати закон». Спаситель увійшов у Йордан, прийняв хрещення від Іоанна, і в цей час Іоанн помітив, як Небеса розійшлися і зійшов на Спасителя Дух Святий у вигляді голуба. І почувся голос небесного Бога Отця, Який сказав: «Це — Син Мій улюблений, у Якому Моє благовоління!»

Далі Його Блаженство зазначив: «Під час Хрещення відбулось не тільки освячення водяного простору, а й явлення Святої Живоначальної Трійці. Господь наш і Творець є Єдиним у Трійці Богом, і ось три особистості Єдиного Божества явились на ріці Йордан, коли Христос хрестився від Іоанна».

Предстоятель згадав свідчення людей, які плавають на підводних човнах і стверджують, що й досі зустрічаються у морських глибинах великі чудернацькі хижі звірі, зазначивши: «Христос увійшов у воду ще й тому, щоб очистити її від водяних демонів. Є демони, які літають у повітрі, є демони, які ходять по землі. Господь прийшов і поразив усіх демонів — під водою, у повітрі і на землі, і нам дав приклад, що ми повинні хреститись, щоб очистившись, стати спадкоємцями життя вічного».

У цей день, коли Церква проводить Велике освячення води, коли читаються спеціальні молитви і закликається благословіння на воду, яка стає святою і проганяє темних демонів, Блаженніший Митрополит Онуфрій нагадав усім присутнім, як слід поводитись із цією святинею:«Коли ми отримаємо цю святу воду, то повинні окропити нею усі свої приміщення, всю худобу, ми повинні самі умитись цією водою, напитись нею, щоб благодать Божа почила і на нас грішних і недостойних, щоби вона освятила наш розум і ми розуміли своє призначення і мету земного життя, не зациклюючись на земних благах; не душили, не вбивали один одного за кусень хліба, землі чи якісь інші земні цінності. Все це людина не забере із собою у вічність, а візьме тільки добрі справи, які зробила за час свого земного життя».

Предстоятель зазначив, що саме благодать Божа допомагає нам поставити правильні пріоритеті в житті, піти у вірному напрямку, який веде до Бога. А чи може людина відчути, що йде правильною дорогою? Далі Блаженніший Митрополит так відповів на це запитання, яке найчастіше постає перед кожним, хто живе духовним життям: «По мірі наближення до Бога, людині стає радісніше і спокійніше на душі, а коли людина відходить від Бога, у неї на душі нерозуміння, непевність, роздратування, недовольство, дискомфорт. Нехай же благодать Божа, яка сьогодні дарується нам через Хрещеня Господнє, завжди перебуває з нами, нехай береже нас на всіх шляхах нашого земного життя і допомагає нам готувати себе до вічного життя, до якого покликана людина», — підсумував свою проповідь Його Блаженство.