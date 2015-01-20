День Богоявления - это день крещения, день соприкосновения со святыней - Патриарх Кирилл

19 января, в праздник Крещения Господня, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Литургию свт. Василия Великого и чин великого освящения воды в Богоявленском кафедральном соборе в Москве. По окончании богослужения Предстоятель РПЦ обратился к верующим.

"...Мы знаем, что в последнее время все больше и больше людей в холодную крещенскую ночь идут на открытые водоемы для того, чтобы погрузиться в эти воды. И, наверное, может быть, кто-то начинал это делать в подражание своим предкам, желая себя испытать в удали, желая себя приобщить к народной традиции. Но сегодня уже совершенно очевидно, что те, кто окунулся в крещенскую купель, приобщились не столько к народной традиции, не столько к обычаю предков, — из этой купели многие стали выходить другими, почувствовав силу Божественной благодати...

Господь пришел, как говорит апостол Павел, не по делам нашей праведности, но по милосердию Своему. Вот и сегодня Он с нами, Он дает Божественную благодать не по делам нашей праведности. Разве все те, кто сегодня окропляется святой водой, кто купается в проруби — праведники? Совсем нет. Но ведь каждый, прикоснувшись к этой святыне, чувствует перемену в своем сердце, чувствует прикосновение особой силы по милосердию Божию.

Но иногда бывает так, что наши злые мысли, наши злые дела, наша ненависть к людям ожесточает сердце настолько, что человек не способен воспринимать силу благодати, даже даруемую ему без всяких усилий с его стороны Самим Богом. А иногда вместо умиления и радости — озлобление, борьба с религиозными предрассудками: что это такое, у нас что народ, с ума сошел? Еще и детей тащат в купель, о здоровье бы позаботились...

Не о здоровье такие заботятся — не могут душой своей принять благодать Божию. Это самое сильное свидетельство того, что Божественная благодать даруется нам по милосердию Божию, но при нашем участии. И минимальное наше участие — это сознание своих грехов. Никто не идет в купель со словами «я же такой, сильный, такой умный, такой праведный, я искупаюсь в эту Богоявленскую ночь». Люди осеняют себя крестным знамением и спускаются в крещальные воды с осознанием своей греховности и просят у Господа помощи и прощения грехов. И получают не по своим заслугам, а ради милосердия и милости Божией.

День Крещения — это великий день. Он дарует сильный внутренний духовный религиозный опыт людям, которые редко испытывают такой опыт. Как важно задержать чувство соприкосновения с благодатью Божией, которое испытываем мы. Дай Бог не расплескать нам эту святыню и в прямом и в переносном смысле под влиянием внешних обстоятельств, внутренних неурядиц, разочарований или даже ослабления нашей веры.

В каком-то смысле день Богоявления — это день крещения, день соприкосновения со святыней всего нашего народа. И дай Бог, чтобы это прикосновение привело нас к иной жизни, чтобы радость присутствия Божественной благодати была настолько сильной и настолько значительной, чтобы она изменила жизнь каждого из нас. А все мы вместе — народ. Пусть благодать Божия, явленная нам через пришествие в мир Христа Спасителя, изменит к лучшему и укрепит на пути спасения весь наш народ. Аминь".

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

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