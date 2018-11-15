Священник Одесской епархии УПЦ борется с болезнью и нуждается в помощи

Клирик Одесской епархии Украинской Православной Церкви протоиерей Олег Влаев, который уже долгое время борется с тяжелой болезнью – метастатической меланомой, готовится к проведению операции.

«Я прокапался и был на проверке. Исследование показало, что у меня есть Браф-мутация и мне назначили таблетки. Через два месяца, если очередная проверка покажет, что все нормально, должны сделать операцию», – рассказал священник.

Израильская клиника, которая может помочь отцу Олегу, прислала стоимость намеченной медицинской программы. Операция и медицинские услуги оценены в 21 тысячу 610 долларов.

Для семьи Влаевых эта сумма неподъемная.

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