Патриарх Грузинский Илия II стал крестным еще 1036 детей

38-е массовое крещение состоялось 19 января в тбилисском кафедральном соборе Самеба (Пресвятой Троицы). Крестниками Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II стали еще 1036 третьих или последующих детей православных венчанных родителей, сообщает Interpressnews.Ge.

Патриарх Грузинский поздравил паству с праздником Крещения. Он благословил своих крестников, их родителей и близких, и пожелал им обретения благодати Божьей.

Всем крестникам были переданы крестики, свидетельства о крещении и памятные календари.

После вчерашнего, самого масштабного из предыдущих патриаршего крещения, число крестников Патриарха Грузинского достигло 22 059. Цель этой инициативы предстоятеля Грузинской Церкви – улучшить демографическую ситуацию в стране.