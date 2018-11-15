В Минске открыли международный форум «Святость материнства», посвященный семье в современном мире

В Малом зале Дворца Республики в городе Минске 14 ноября состоялось торжественное открытие Шестого Международного форума «Святость материнства», посвященного теме «Семья в современном мире: значение, тенденции и перспективы».

Участие в церемонии открытия и пленарном заседании Форума принял митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, сообщает официальный портал Белорусской Православной Церкви.

Форум собрал вместе представителей двенадцати стран: Беларуси, России, Сербии, Грузии, Израиля, Ирана, Казахстана, Китая, Польши, Македонии, США и Словении. Это представители просемейных некоммерческих организаций, руководители и представители государственных ведомств, чья работа затрагивает семейную сферу, ученые и эксперты, изучающие семью, журналисты.

С приветственным словом к организаторам и участникам Форума обратился митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Владыка Экзарх, в частности, отметил, что выбор города Минска для проведения Форума глубоко символичен. Белорусский народ издревле, по-особому, чтит Пресвятую Богородицу и Приснодеву Марию, Заступницу усердную рода христианского. Образ Божией Матери изображен на гербе города Минска. 14 октября в Беларуси отмечается не только как церковный — Покров Пресвятой Богородицы, но и государственный праздник — День матери.

Нынешний Форум, согласно замыслу его организаторов, должен содействовать укреплению жизнеспособности семьи в современном мире. Это высокая, благородная и вместе с тем очень нелегкая задача, — ведь именно в наши дни традиционная семья сталкивается с серьезными вызовами, затрагивающими базовые нравственные ценности, — подчеркнул архипастырь.

Митрополит Павел выразил надежду на то, что голос Шестого форума «Святость материнства» услышат все, кто стремится к созиданию и процветанию жизни на планете Земля. Архипастырь призвал на участников Форума благословение Божие и пожелал плодотворной работы.