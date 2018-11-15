В Кафедральном соборе УПЦ начались катехизаторские курсы
07:16, 15 ноября 2018Православие
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В Кафедральном соборе УПЦ начались катехизаторские курсы / sobor.in.ua
В Киеве в Кафедральном соборе УПЦ начались катехизаторские курсы.
Обучение началось 14 ноября, сообщает сайт molodost.in.ua.
Занятия будут проходить раз в неделю, всего будет проведено 20 лекций.
В рамках курсов будут преподаваться 3 дисциплины:
- Новый Завет (преподаватель Сергей Комаров);
- Богословие церковных Таинств (преподаватель прот. Дмитрий Кушнирук);
- История христианской Церкви (преподаватель прот. Владислав Татарчук).
По окончании курсов тем, кто посещал занятия, будет выдаваться сертификат.
Соорганизаторы курсов – Миссионерский отдел Киевской епархии и Андрее-Владимирский храм Кафедрального собора в честь Воскресения Христова.
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