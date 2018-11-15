В Киеве в Кафедральном соборе УПЦ начались катехизаторские курсы.

Обучение началось 14 ноября, сообщает сайт molodost.in.ua.

Занятия будут проходить раз в неделю, всего будет проведено 20 лекций.

В рамках курсов будут преподаваться 3 дисциплины:

- Новый Завет (преподаватель Сергей Комаров);

- Богословие церковных Таинств (преподаватель прот. Дмитрий Кушнирук);

- История христианской Церкви (преподаватель прот. Владислав Татарчук).

По окончании курсов тем, кто посещал занятия, будет выдаваться сертификат.

Соорганизаторы курсов – Миссионерский отдел Киевской епархии и Андрее-Владимирский храм Кафедрального собора в честь Воскресения Христова.