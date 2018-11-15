Во всех храмах УПЦ помолились о детях-сиротах

По инициатитве Миссии Синодального отдела УПЦ по делам семьи и по благословению правящих архиереев 11 ноября во всех епархиях Украинской Православной Церкви во время воскресных богослужений была вознесена молитва за детей-сирот.

Во второе воскресенье ноября, когда в стране отмечается День молитвы за детей-сирот, священство УПЦ вместе со своими верными молились за детей, которые растут без родителей. Об этом сообщает сайт Синодального отдела Украинской Православной Церкви по делам семьи.

После молитвословия пастыри обратились к народу со словами проповеди и призвали всех проникнуться этой проблемой, приобщаясь к богоугодному делу – опеке сирот и их усыновлению.

"Ежегодно 10 500 детей становятся сиротами, из которых 30% – по причине смерти родителей, а 70% – из-за лишения родителей родительских прав. Усыновление детей-сирот является также прекрасным и благословенным решением проблемы для бездетных родителей, в отличие от искусственного оплодотворения и суррогатного материнства", - говорится в сообщении.