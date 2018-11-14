В день святых Космы и Дамиана Кафедральный собор Винницы отметил престольный праздник
23:35, 14 ноября 2018Православие
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В день святых Космы и Дамиана Кафедральный собор Винницы отметил престольный праздник / orthodox.vinnica.ua
В день святых Космы и Дамиана Кафедральный собор Винницы отметил престольный праздник.
В среду, 14 ноября, митрополит Винницкий и Барский Симеон вместе с духовенством совершил праздничную Божественную литургию в нижнем храме кафедрального собора, который посвящен святым Косме и Дамиану. Об этом сообщает Пресс-служба Винницкой епархии УПЦ.
После богослужения Архипастырь и духовенство совершили панихиду, а также молебен святым Косме и Дамиану.
В завершение митрополит Симеон произнес поучительное слово и поздравил духовенство и верующих с Престольным праздником. Всем присутствующим были розданы сладкие подарки.
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