В день святых Космы и Дамиана Кафедральный собор Винницы отметил престольный праздник.

В среду, 14 ноября, митрополит Винницкий и Барский Симеон вместе с духовенством совершил праздничную Божественную литургию в нижнем храме кафедрального собора, который посвящен святым Косме и Дамиану. Об этом сообщает Пресс-служба Винницкой епархии УПЦ.

После богослужения Архипастырь и духовенство совершили панихиду, а также молебен святым Косме и Дамиану.

В завершение митрополит Симеон произнес поучительное слово и поздравил духовенство и верующих с Престольным праздником. Всем присутствующим были розданы сладкие подарки.