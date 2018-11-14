В Кропивницком православные молились об усопших архиереях и священниках

В день памяти святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, 14 ноября, митрополит Кировоградский и Новомиргородский Иоасаф совершил заупокойную Божественную литургию в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы по усопшим архипастырями и пастырями.

Как сообщает пресс-служба Кировоградской епархии УПЦ, в этот день православные верующие всей Кировоградской области вспоминают также день смерти уважаемого духовного наставника иерея Николая Трубина. После литургии состоялась панихида.

Перед совершением панихиды митрополит Иоасаф обратился к верующим с проповедью о священнике Николае Трубине, как о примере мужества, стойкости и любви к Богу и ближнему.