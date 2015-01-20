Архиепископ Горловский и Славянский Митрофан: Самая главная победа в жизни - остаться верным Богу

В праздник Крещения Господня архиепископ Горловский и Славянский Митрофан совершил Божественную литургию в нижнем храме в честь Новомучеников и исповедников Русской Церкви Богоявленского кафедрального собора. В этот день главный храм города отметил свой престольный праздник, сообщает сайт Горловской и Славянской епархии.

Несмотря на то, что в прошедший день Горловка подверглась массированному артиллерийскому обстрелу, помолиться за праздничным богослужением в соборе пришло множество горожан. За богослужением пел детский хор воскресной школы собора.

После литургии архиепископ Митрофан совершил чин великого освящения воды в Благовещенской часовне на территории собора.

По окончании богослужения владыка обратился к верующим горловчанам с проповедью:

«В сегодняшний день, прикасаясь к благодати, будем молиться, чтобы мы, прежде всего, несмотря ни на какие внешние обстоятельства, не отказались от морали, не перестали быть людьми, не подумали, что раз война — значит, всё можно, значит, нет совести, нет правды, заповедей, человеческих отношений, всего того, что делает нас людьми. Сильным может быть только тот человек, который опирается на нравственный духовный закон, на исполнение заповедей Божиих, который волю Божию и правду ставит выше всего в своей жизни. И это и есть самая главная победа в жизни — остаться верным Богу даже в таких обстоятельствах, в которых мы с вами находимся сегодня».