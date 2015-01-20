В Святогорской лавре отметили праздник Богоявления Господня

19 января в Успенском соборе Свято-Успенской Святогорской лавры состоялось праздничное богослужение праздника Святого Богоявления — Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

В 12 ч. ночи великим повечерием началось богослужение в Лавре. Всенощное бдение и Божественную литургию святителя Василия Великого возглавил в сослужении лаврского духовенства архиепископ Святогорский Арсений.

По заамвонной молитве при пении тропарей «Глас Господень на водах» состоялся крестный ход на реку Донец, где владыка наместник совершил великое освящение воды.

При каждом погружении Креста по старому обычаю выпускали в небо белых голубей.

В течение праздничного дня священнослужители освящали воду прибывавших в обитель богомольцев.

Свято-Успенская Cвятогорская лавра