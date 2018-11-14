Православная спортсменка подарила Узбекистанской епархии списки запорожских икон
13:21, 14 ноября 2018Православие
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Спортсменка подарила Узбекистанской епархии списки запорожских икон / hramzp.ua
Украинская православная спортсменка подарила Узбекистанской епархии списки запорожских икон.
Как сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ, с 1 по 6 ноября в узбекской Бухаре прошел XXVI Чемпионат мира по гиревому спорту по версии Международной федерации гиревого спорта. Одной из спортсменок сборной Украины, которая участвовала в этом турнире, была прихожанка Запорожской епархии УПЦ Заслуженный мастер спорта Украины Любовь Черепаха.
Ее традицией стало посещение Православных храмов в местах проведения крупных международных соревнований и передача в дар списков запорожских икон как священнослужителям, так и работникам украинских диппредставительств.
Любовь Черепаха стала 15-кратной чемпионкой мира и привезла домой пять медалей, из которых четыре «золотых» и одна «бронзовая».
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