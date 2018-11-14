Украинская православная спортсменка подарила Узбекистанской епархии списки запорожских икон.

Как сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ, с 1 по 6 ноября в узбекской Бухаре прошел XXVI Чемпионат мира по гиревому спорту по версии Международной федерации гиревого спорта. Одной из спортсменок сборной Украины, которая участвовала в этом турнире, была прихожанка Запорожской епархии УПЦ Заслуженный мастер спорта Украины Любовь Черепаха.

Ее традицией стало посещение Православных храмов в местах проведения крупных международных соревнований и передача в дар списков запорожских икон как священнослужителям, так и работникам украинских диппредставительств.

Любовь Черепаха стала 15-кратной чемпионкой мира и привезла домой пять медалей, из которых четыре «золотых» и одна «бронзовая».