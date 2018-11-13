Собор УПЦ призывал Константинопольский Патриархат к диалогу

Собор епископов Украинской Православной Церкви призвал Константинопольский Патриархат к диалогу с УПЦ "с братским участием всех Поместных Православных Церквей" с целью соборного решения "глубокого церковного кризиса как в Украине, так и в мировом Православии".

Об этом говорится в "Постановлении Собора епископов Украинской Православной Церкви" от 13 ноября 2018 года.

"Собор епископов Украинской Православной Церкви считает, что решения Священного Синода Константинопольского Патриархата от 11 октября 2018 года относительно украинского церковного вопроса являются недействительными и такими, которые не имеют никакой канонической силы", - говорится в документе.

Вместе с тем Собор УПЦ считает недопустимым "незаконное вмешательство Константинопольского Патриархата во внутренние дела другой Поместной Церкви и попытки решать украинский церковный вопрос с участием государственной власти", "игнорируя голос канонической Украинской Православной Церкви".

Собор УПЦ в своем финальном документе напомнил о том, что "Украинская Православная Церковь всегда последовательно выступала за исцеление раскола, за восстановление церковного единства, то есть за единую Церковь".

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"Однако восстановление единства Украинского Православия не должно означать превращение Церкви в элемент политики или пропаганды, поскольку это противоречит природе Церкви. Убеждены, что преодоление церковного разделения должно происходить без вмешательства государственных, политических и других внешних сил", - констатировал Собор УПЦ.